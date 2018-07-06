الشياطين الحمر تسعى لخطف رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لإعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 88 مليون جنيه استرليني.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في دفع مبلغ أكبر من المقدم من قبل إدارة يوفنتوس الإيطالي، لضم رونالدو ليها مرة أخرى.

وأشارت إلى أن إدارة المان يوينايتد، لا ترى أي سبب يمنعهم من الدخول مباشرة في المفاوضات مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، مؤكدة أنها لا تخشى راتب رونالدو الذي يبل أ كثر من 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.