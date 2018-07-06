دراسة تؤكد: سلامة البصر تؤثر على الصحة العقلية للإنسان

متابعات(صدى):

توصلت إحدى الدراسات الطبية الحديثة، التي أُجريت في مدرسة الطب بجامعة ميامي ميلر، إلى أن سلامة البصر تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للإنسان، اذا، يجب على من يعانون من التدني في مستوى النظر، الحذر من المتاعب التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مراحل متقدمة من العمر.

وبينت الدراسة، أن الطلبة الذين يعانون نقصًا في النظر، يحصلون على نتائج أسوأ أثناء الاختبارات المعرفية، وذلك عند مقارنتهم بغيرهم ممن يتمتعون بصحة بصر جيدة.

وأكد الباحثون الذين أجروا الدراسة، أن تحسين صحة العينين سواء بالجراحة أو ارتداء النظارات الطبية، يقلل من مشكلات الصحة العقلية لدى كبار السن، لافتين إلى أن العديد ممن يعانون ضعف البصر، يصبحون أكثر عزوفًا عن العلاقات الاجتماعية.

وعليه، ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على صحة العين، وذلك من خلال أخذ قسط كافِ من النوم، وكذلك المواظبة على نمط غذائي صحي، بالإضافة إلى التقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية.