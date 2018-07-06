بالفيديو.. سوق سوداء وأسعار خيالية للذهب بالخرمة

نايف السالم(صدى):

ينتشر المواطنون، في محافظة الخرمة الواقعة بالقرب من أكبر مناجم الذهب في المملكة ” منجم الدويحي ” ، حيث يبحث المواطنون في هذه المحافظة عن الذهب.

ويستخدم المواطنون، أجهزة كشف المعادن للبحث عن الذهب والتجارة فيه بمبالغ خيالية، إلا أنهم ذكروا في تقرير تم بثّه على فضائية ” ام بي سي ” ، أنهم يجدون كمية قليلة جدًا من الذهب ويبعيونها بثمن بسيط.

وكشف التقرير عدم صحة ما يقوله المواطنون، بعد أن جاء زائر من وادي الدواسر ومعه كميات من الذهب مخبأة في سيارته؛ لبيعها في الخرمة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان، شائعة وجود الزئبق الأحمر داخل ماكينات الخياطة القديمة عام 2009، حيث كان يتم شرائها أسعار خيالية في بعض مناطق المملكة.