” التجارة ” تستدعي 1310 مركبات ميتسوبيشي (ASX , outlander)

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن استدعاء 1310 مركبات ميتسوبيشي (ASX , outlander) موديلات: 2014 – 2016 .

وقالت الوزارة، إن هناك احتمالية لتآكل أسطوانة مكبس المكابح اليدوية قد يؤدي إلى تدني قوة المكابح وتحرك المركبة بشكل مفاجئ.