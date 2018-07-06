” التجارة ” تستدعي 1310 مركبات ميتسوبيشي (ASX , outlander)
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن استدعاء 1310 مركبات ميتسوبيشي (ASX , outlander) موديلات: 2014 – 2016 .
وقالت الوزارة، إن هناك احتمالية لتآكل أسطوانة مكبس المكابح اليدوية قد يؤدي إلى تدني قوة المكابح وتحرك المركبة بشكل مفاجئ.
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 57 دقيقة
عندما ذهبت لإقتناء سيارة جديدة لاحظت الأتى :
1- سيارة أمريكية تصنيع وتجميع الهند .
2- سيارة أمريكية تصنيع وتجميع تايوان .
3- سيارة أمريكية تصنيع وتجميع كوريا .
فسألت نفسى لماذا لا أشترى سيارة صناعة صينية أو كورية مباشرة بدل اللف والدوران وهى فى نفس الوقت المشكلة واحدة فى المنتج ؟ ثانيا لماذا لايكتب الوكيل على الإعلان صناعة وتجميع السيارة من بلد المستورد ؟ وهل سعر السيارة وتصنعها وتجمعها والشحن من أمريكا هو نفس تكلفة السيارة وشحنها وتصنعها وتجمعها من جنوب أفريقيا حتى تصل للرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ؟