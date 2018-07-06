فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 120 طنا من التمور لبرنامج الأغذية في كينيا

نيروبي(صدى):

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 120 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كينيا، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية عبدالله بن مسعود القحطاني ، ونائبة مدير مكتب برنامج الأغذية في نيروبي بريندا بيهان، وممثل وزارة المالية السعودية ، وفريق من المركز.

ووقعت بيهان على مذكرة تسلم الشحنة، من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لتوزيعها على المستفيدين في كينيا، وتعد هذه الشحنة، التي تم تسليمها، جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في عدد من الدول.