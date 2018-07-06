النيابة العامة: يجب على الوالدين مراقبة الأطفال أثناء استخدامهم الإنترنت

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن يجب على والدي الطفل أو من يقوم برعايته والأسرة، رقابة الطفل ومتابعته لحمايته من الإيذاء عبر الألعاب الإلكترونية على الإنترنت.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تعد الألعاب الإلكترونية عبر الانترنت، والتطبيقات الحديثة، من الوسائل التي يستخدمها المنحرفين وذوي النزعات الإجرامية، للوصول للأطفال بهدف إستغلالهم جنسياً وفكرياً.. مما يتطلب من والدا الطفل أو من يقوم على رعايته والأسرة ، الرقابة والمتابعة لحمايته من الإيذاء ” .

يذكر أنه قد تم الإطاحة، بمتهم في نشر الشذوذ والتحرش بالأطفال عبر إنشاء مجموعة على تطبيق ” واتساب ” .

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أن التحريات والبحث الجنائي أسفرا عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ في هذه الجريمة، وتم القبض عليه عند الساعة الـ11 مساء أمس الخميس، وإحالة القضية للنيابة العامة.

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