شركة ” ساب الألمانية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض
كشفت شركة ” ساب الألمانية ” للبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة ” الرياض ” .
وأوضحت الشركة أنّ الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:
– أخصائي أول مبيعات.
– مدير ارتباط العملاء.
– أخصائي أول مبيعات- الاتصالات.
– تنفيذي المبيعات المالية.
– مسؤول تحقيق الاستراتيجية والرؤية.
وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:هنا
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