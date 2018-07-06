شركة ” ساب الألمانية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” ساب الألمانية ” للبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة ” الرياض ” .

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي أول مبيعات.

– مدير ارتباط العملاء.

– أخصائي أول مبيعات- الاتصالات.

– تنفيذي المبيعات المالية.

– مسؤول تحقيق الاستراتيجية والرؤية.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي:هنا