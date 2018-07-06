بالفيديو.. الكشف عن مبادرة صلح بين ” آل الشيخ ” وإدارة النادي الأهلي
كشف محمد حمودة، محامي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن وجود مبادرة صلح بين موكله وبين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ وذلك برعاية الإعلامي أحمد شوبير.
وأوضح ” حمودة ” خلال مداخلة له بأحد البرامج التلفزيونية، أن ” شوبير ” هو من عرض على ” آل الشيخ ” التصالح؛ وذلك بعلم مسبق من محمود الخطيب.
وتابع حديثه: ” شوبير أكد لتركي إن إدارة الأهلي ستعتذر له عن الأخطاء التي ارتكبتها في حقه خلال الفترة الماضية، مقابل التصالح والتنازل عن كافة القضايا ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته ” .
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