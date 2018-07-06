بالفيديو.. الكشف عن مبادرة صلح بين ” آل الشيخ ” وإدارة النادي الأهلي

طلال الغامدي(صدى):

كشف محمد حمودة، محامي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن وجود مبادرة صلح بين موكله وبين إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ وذلك برعاية الإعلامي أحمد شوبير.

وأوضح ” حمودة ” خلال مداخلة له بأحد البرامج التلفزيونية، أن ” شوبير ” هو من عرض على ” آل الشيخ ” التصالح؛ وذلك بعلم مسبق من محمود الخطيب.

وتابع حديثه: ” شوبير أكد لتركي إن إدارة الأهلي ستعتذر له عن الأخطاء التي ارتكبتها في حقه خلال الفترة الماضية، مقابل التصالح والتنازل عن كافة القضايا ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته ” .