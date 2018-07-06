10 وظائف شاغرة لدى شركة الشايع الدولية للتجارة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من تاريخ 4 يوليو 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كل من ” الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وجازان، والخرج ” .

وأضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير متجر (عدد وظيفتين).

– مساعد مدير متجر (عدد وظيفتين).

– مساعد مبيعات (عدد 3 وظائف).

– مشرف قسم.

– موظف أمن.

– نائب مدير متجر.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي هنــــا .