15 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من تاريخ 5 يوليو 2018م، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف.

وأضافت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب القتال الإلكتروني.

– فني معدات الطيران الأرضية.

– مشرف الميكانيكية.

– مشرف فني إلكترونيات.

– مشرف تسلح التايفون.

– رئيس الهندسة- تكامل (IKIP).

– فني قذائف تورنادو.

– منسق أنظمة إدارة طائرات التايفون.

– مهندس إدارة البيانات داخل الخدمة.

– مدير إدارة البرامج وهيئة إدارة المشاريع.

– مدرب فني كهربائي معدات الطيران الأرضية.

– فني إطلاق أسلحة تورنادو.

– فني اختبارات وتدريب.

– رئيس أقسام الهندسة.

– مشرف فني ميكانيكي التايفون.

كما أشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنـــا .