بالفيديو.. أغرب مشاجرة بين رجل وسيدة على فتح وغلق نافذة الأتوبيس
تحول خلاف بين اثنين من ركاب حافلة حول فتح وإغلاق نافذة إلى حرب صامتة استمرت لمدة 4 دقائق ، داخل حافلة في نيجني نوفغور بغرب روسيا .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاحنة بين رجل وسيدة بسبب النافذة، وظهر الرجل في البداية يدفع الجزء الخلفي من النافذة لكن المرأة سارعت بإغلاقها.
وتكرر المشهد مرارا وتكرارا دون أن ينطق كل منهما بكلمة واحدة ، ولم يتضح الفائز في المواجهة، لكن مستخدمي الإنترنت أدانوا كلا الراكبين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50048 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه ,,
,, المسأله معاند بينهم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9444 ] نشر منذ 2 ساعتين
عقول تجاريه☺😁