بالفيديو.. أغرب مشاجرة بين رجل وسيدة على فتح وغلق نافذة الأتوبيس

موسكو(صدى):

تحول خلاف بين اثنين من ركاب حافلة حول فتح وإغلاق نافذة إلى حرب صامتة استمرت لمدة 4 دقائق ، داخل حافلة في نيجني نوفغور بغرب روسيا .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاحنة بين رجل وسيدة بسبب النافذة، وظهر الرجل في البداية يدفع الجزء الخلفي من النافذة لكن المرأة سارعت بإغلاقها.

وتكرر المشهد مرارا وتكرارا دون أن ينطق كل منهما بكلمة واحدة ، ولم يتضح الفائز في المواجهة، لكن مستخدمي الإنترنت أدانوا كلا الراكبين.