وظيفة هندسية شاغرة بمركز ” كفاءة الطاقة ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، وظيفة هندسية شاغرة للرجال، عبر موقعه الإلكتروني، تحت مسمى وظيفي ” أخصائي تخزين وتحليل البيانات ” ، من أجل العمل بمقر المركز الرئيسي بالعاصمة الرياض.

وأوضح المركز، عدة شروط للالتحاق بهذه الوظيفة، منها أنّ الوظيفة متاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

فيما أتاح مركز ” كفاءة الطاقة ” ، التقديم على هذه الوظائف من قِبل الراغبين، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 17 يوليو 2018م، لافتًا إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي:

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