حقيقة تمثيل نيمار وتاريخ البرازيل

حينما أصيب نيمار ولم يستطع تحريك قدمه بعد تلك الإصابة التي كان أول من اكتشف خطورتها زميل نيمار مارسليوا الذي ظهرت عليه علامات الخوف والهلع والذي كان يطالب الطقم الطبي للبرازيل بتدخل السريع .

الطاقم الطبي الذي وقف متفرجا بل عاجزا عن علاج اللاعب بل كانوا خائفين جدا وطلبوا من سيارة الإسعاف والطوارئ الطبية التي نقلت نيمار إلى أقرب مستشفى في لليلة كانت الاصعب على متابع كرة القدم البرازيلية .

نيمار كان يبكي من شدة اللالم ،هذه الإصابة التي تسبب فيها اللاعب خوان زونغا الذي اعتذر بعد أن تعافى نيمار أعتقد أن نيمار لم يعاني من ألم الإصابة فقط بل ألم الإصابة وألم الخروج من كأس العالم وألم الهزيمة المذلة من ألمانيا .

تلك المصائب لم تأتي فراد بل مجتمعة للاعب صغيير في السن جدا .. هل يريدون منه أن يكون لاعب بمواصفات مطاطية هل هو لاعب ضد الكسر حينما لايحميك حكم المباراة يجيب عليك أن تبحث عن حلول لتطوير حماية نفسك من الإصابات .. بالنسبة لي أعتقد أن اصابة نيمار في كأس العالم2014 هي السبب!! ، الإصابة كادت أن تقضي على مستقبله الكروي أمام كولومبيا في فقرات الظهر (الحكم لم يحتسب حتى خطأ على اللاعب الكولومبي) اللعب كان مستمرا بعد تلك الإصابة …

يسخرون من تمثيل نيمار .. حينما تعرف أن الحكم لايستطيع حمايتك فعليك بالتمثيل .. وطلب أكثر من لاعب برازيلي من أصحاب الخبرات والإنجازات من نيمار أن يقوم بما يراه مناسب حيث طالب النجم ريفالدو، بطل العالم مع منتخب البرازيل في 2002، من نيمار بعدم الاكتراث بالانتقادات الموجهة له من الصحف الأجنبية بسبب سقوطه المتكرر داخل الملعب، وبمواصلة تكرار هذا الأمر عند الضرورة في مونديال روسيا 2018.

وقال ريفالدو في رسالة صريحة على (فيسبوك)، ” نيمار عليك اللعب دائما كما اعتدت، ولا تكترث بتعليقات صحف الدول الأخرى، لأن الكثير منهم عاد إلى دياره ” .

وتابع ” إذا كان عليك المراوغة، فراوغ، إذا كان عليك التسجيل، فسجل إذا كان عليك السقوط، فافعل وإذا كان عليك كسب مزيد من السقوط على الأرض، فقم به لأن الجميع يفعل هذا الأمر ” . ونيمار بدى أنه يعرف الهدف المطلوب منه في هذه البطولة وهو الفوز فقط وبأي طريقة لاتخالف القانون .

وقال نيمار في تصريح له :ــ ((لا يهمني كثيرًا الانتقاد أو الإشادة لأن هذا يمكن أن يؤثر على موقفك. أعتقد أنها محاولة لتقويضي أكثر من أي شيء آخر)). وكان نيمار تعرض في اربع مباريات إلى 23مخالفة وحسب الاحصائيات انه أضاع 14 دقيقة من اربع مباريات ؟

قد يستغرب البعض التركيز على نيمار فقط في هذه البطولة واتهامه بإضاعة الوقت ( هل هو إحساس اعلام المنتخبات الأخرى ان منتخب البرازيل هو نيمار ) وأن البرازيل هي الأقرب لكاس العالم مجرد أيام وتتضح كل الأمور والحقائق ؟