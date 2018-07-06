بيان الأمن العام حول القبض على ” طمبق ” المتحرش بالأطفال
كشف الأمن العام عن شخصية ” طمبق ” المتحرش بالأطفال، وذلك بعد ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى ” طمبق ” وتوجيهات النائب العام بالقبض عليه وفق ما تابعته ” صدى ” بالقضية “.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أن التحريات والبحث الجنائي أسفرا عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ في هذه الجريمة، وتم القبض عليه عند الساعة الـ11 مساء أمس الخميس، وإحالة القضية للنيابة العامة.
أكد الأمن العام في بيان القبض على المتهم، أن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
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طلال[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 3 ساعات
نشكر النائب العام،
ورجال الأمن العام،
وكل مواطن غيور على أبناء وبنات الوطن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50048 ] نشر منذ 3 ساعات
راح بخبر طمبقَ ,,
شجون[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 3 ساعات
مابغيتوا عقبال الباقي يارب❤❤😭
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1574 ] نشر منذ 3 ساعات
منتاز…
لاكن بعد قيام المحقق نجر بالبحث والتحري والحمس والتمحيص أتضح ان طمبق مجرد عضوا بعصابة لطنمبقة الورعان… فياليت يتم القبض على بقية الطمبقات
همس[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديه ويصلحه
ماجد[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 3 ساعات
العلاج سجن 5 سنوات ويخسر كل شي وبعدها يطلع يشتغل زبال ويوقع فديو اعتراف اي مشكلة يسويها سجن 10 سنواتلو يرفع صوته سجن.
شمس[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 ساعات
المشكله مهو صغير والله !!!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 3 ساعات
تكبيرررررررررر
عمار[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 3 ساعات
ألله يقويكم
محمد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 ساعات
اتمنى اعدامه بالحازوق ليعتبر من هم على شاكلته
طاهر[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 3 ساعات
جاء الوقت اللي لازم يسن فيه قانون صارم يردع هالأشكال ماينفع معهم الا القوه ولو يضاف لملفه الأسود ماتقبله اَي وظيفة تربوية لازم ينبذون من المجتمع ويخافون من النبذ و الإستحقار و العقوبة!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 3 ساعات
عمره ٢٧ اللي يسمع صوته يعطيه ٤٠
طلع بزر
عالعموم
اتمنى حبسه بغرفه مظلمه لمدة سنه
qlq[ عدد التعليقات: 2966 ] نشر منذ 3 ساعات
ع القوة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3542 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله منه ومن اشكاله هذا ودي يحطون على راْسه جهاز يشوفون الشحنات الكهربائية فيها خلل خلخلت عظامه ويسون له اعاده تأهيل وتعديل سلوك وبعدها يسجنوه او يجلدوه المشكله في مخه ينظف بعدها يعاقب اما يعاقب قبل تعديله سلوكيا ماينفع ابد والله يحفظنا من كل شر
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
يهب ياللوطي
احنا بأخر الزمان والنساء ايش كثر
اكثر من الرجال وانت ورا البزارين ياللي ما تستحي على وجهك ما تخاف ربك
استغفرالله العلي العظيم
انا ناقصين
ماتشوف ويش صاير كل شيء غالي والامطار قلت
يارب عفوك ولاتحملنا بما فعل السفهاء منا
اللي ماتربى تربيه الحكومه اعزها الله وادامها يارب
عساكم على القوه ياحكومتنا الرشيده والله يطول بأعمار قيادتنا الحكيمه يارب
خلوه عبره لكل من تسول له نفسه او يفكر يسوي اي شيء يخل بالقيم والاخلاق
ابن البلد[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبقوا شرع الله فيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح مطبق
تكفون طنبقوا به في كل جدار
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1729 ] نشر منذ 2 ساعتين
وطبقوك الرجال يا طمبق الفلتة