بيان الأمن العام حول القبض على ” طمبق ” المتحرش بالأطفال

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمن العام عن شخصية ” طمبق ” المتحرش بالأطفال، وذلك بعد ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى ” طمبق ” وتوجيهات النائب العام بالقبض عليه وفق ما تابعته ” صدى ” بالقضية “.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام، أن التحريات والبحث الجنائي أسفرا عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ في هذه الجريمة، وتم القبض عليه عند الساعة الـ11 مساء أمس الخميس، وإحالة القضية للنيابة العامة.

أكد الأمن العام في بيان القبض على المتهم، أن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولويات وزارة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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