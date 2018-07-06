السجن 7 أعوام لصاحب شركة بباكستان و22 من موظفيه لتزويرهم شهادات عليا لسعوديين

حمود العنزي(صدى):

أصدرت إحدى المحاكم بإسلام أباد، عاصمة باكستان، أمس الخميس، حكمًا بالسجن 7 أعوام لصاحب شركة ” Axact ” الشهيرة في باكستان وعلى مستوى العالم، و22 موظفًا يعملون معه، والتي تقوم باستخراج الشهادات والدرجات الوهمية بدقة بالغة، وتنسبها إلى جامعات أمريكية مرموقة، حيث اتهمت المحكمة صاحب الشركة، بإدارة شبكة لتزوير الشهادات العلمية عبر الإنترنت.

وكان من بين ضحاياها، عدد كبير من السعوديين، التي منحتهم مئات الشهادات العُليا من 67 جامعة ليست موجودة على الإطلاق،ومن بينهم أحد السعوديين الذي دفع مبلغ يصل إلى 400 ألف دولار، أي ما يعادل مليونًا و500 ألف ريال تقريبًا، مقابل حصوله على عدة درجات عُليا وهمية من مدارس وجامعات أمريكية.

وتعد هذه القضية من أشهر قضايا تزوير الشهادات العليا مؤخرًا، حيث قامت الشركة بتزوير أختام الجهات الحكوميَّة والملحقيات الثقافيَّة في البلد الذي تزعم وجود الجامعة فيه، فضلًا عن تزويد الشهادات بما يجعلها مصدقة للجميع.

جدير بالذكر، أن تلك الشهادات الوهمية، بلغت قيمة شرائها ما بين 50 و100 ألف ريال، لتتمكن الشركة من تحقيق أرباح تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال مدة وجيزة من الزمن.