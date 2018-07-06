قبل ساعات من انتقاله ليوفنتوس.. 7 انجازات حققها ” الدون ” بريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس؛ وذلك بعد فشل الاجتماع الأخير بين وكيل أعماله وإدارة الفريق الملكي في تسوية الخلافات السابقة بينهما؛ والتي دفعت ” رونالدو ” لاتخاذ هذا القرار.

حيث ينتقل ” رونالدو ” إلى يوفنتوس بعد حفر اسمه في التاريخ وتحقيقه أرقامًا يصعب تحقيقها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز ما حققه ” الدون ” خلال تواجده بقلعة ” سانتياغو بيرنابيو ” .

بداية أحرز ” رونالدو ” 50 هدفًا على الأقل خلال 6 مواسم من أصل 9 مواسم في ريال مدريد وفقط خلال موسمه الأول ” 2009- 2010 ” والموسمين الأخيرين، كما بلغ أفضل إنجاز له 61 هدفًا موسم ” 2014 – 2015 ” .

ويُعد ” رونالدو ” أيضًا الهداف التاريخي للفريق، حيث سجل خلال 9 مواسم 451 هدفًا في 438 لقاء، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لدوري الأبطال ولريال مدريد في المسابقة، وذلك بتسجيله 120 هدفًا؛ ويُعتبر أيضًا الهداف التاريخي لريال مدريد في المسابقة بـ105 أهداف.

ويُعتبر ” رونالد ” هو الوحيد الذي سجل في كل لقاءات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم نفسه، وحقق الإنجاز الموسم المنصرم أمام فرق ” توتنهام وبروسيا دورتموند وأبويل القبرصي ” .

كما سجل ” الدون ” 7 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وهو إنجاز يتقاسمه مع غريمه ليونيل ميسي، ، وتوج أيضًا 7 مرات بلقب هداف دوري أبطال أوروبا، واحدة مع مانشستر يونايتد و6 مع ريال مدريد، بالإضافة لامتلاكه المراكز الثلاث الأولى في الأرقام القياسية؛ لعدد الأهداف في موسم واحد ب17 هدفًا و16 هدفًا و15 هدفًا خلال مواسم ” 2013 – 2014 ” و ” 2015 – 2016 ” و ” 2017 – 2018 ” .