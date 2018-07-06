ياجاليت سبورتس كار يمكنها الطفو فوق الماء

موسكو(صدى):

كشفت شركة ياجاليت الروسية عن فكرة جديدة لتحويل سيارة عادية الي سيارة تطفو فوق الماء ، والشركة لديها العديد من الأهداف الغريبة ، إذ أنها تترقب حالة نجاح أول طراز ستقدمه لتقديم نفس التكنولوجيا بعد ذلك في سيارات SUV وميني فان .

ولم تقدم الشركة مزيد من التفاصيل بخصوص الأمر أو نظام الطفو الذي ستوفره للسيارة ، ولكن سائق السيارة سيقوم برفع ذراع لنشر اطار مرن حول السيارة يجعلها تطفو ، ولكن الشركة لم توضح كيف ستقوم منظومة الدفع بعد ذلك بدفع السيارة للتحرك فوق الماء من خلال دفق الهواء بينها وبين الماء ويمكن لهذه المركبة التنقل في بيئات يصعب على السيارات العادية السير فوقها مثل الماء والثلج والثلوج العميقة.

وأكدت الشركة أن هذه المركبات الطافية تحل مشكلة السيارات الطائرة حيث لن يحتاج السائقون لرخص خاصة للطيران ، وأكدت الشركة أن النساء في المدن يمكنهن استخدام السيارة لتجنب الزحام في الاشارات بالتحرك فوق المجاري المائية.

ولم توضح الشركة بعد كيفية قيام المركبة بالمناورات كما أن تقليل سرعة المركبة قد يكون مشكلة كذلك تحتاج لحل بجانب هل تستخدم الشركة نظام دفع منفصل للعجلات وآخر للانسياب فوق الماء أم تستخدم منظومة واحدة للاثنين؟