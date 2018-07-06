” الترفيه ” توضح سبب إلغاء فعالية ” سعودي نايت “

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفية في المملكة، إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية ” سعودي نايت ” التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ يوم الخميس 28 شوال 1439هـ.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت قرارها مضطرة، حيث ارتكبت تلك المؤسسة سلسلة متكررة من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص بينها عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بإنذار المؤسسة من قبل بضرورة تصحيح وضعها دون أي استجابة من جانبها، مطالبه جميع المؤسسات المنظمة بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية وتقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة.

كما شددت على ضرورة التزام الجهة المنظمة برد مبالغ التذاكر المباعة، وفقًا للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، وتنفيذًا للشروط الخاصة باتفاقية الشراء.