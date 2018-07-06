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وفاة وزير إعلام النظام السوري السابق عمران الزعبي

وفاة وزير إعلام النظام السوري السابق عمران الزعبي
دمشق(صدى):

أعلنت وسائل إعلام سورية وفاة وزير إعلام النظام السوري السابق عمران الزعبي، اليوم الجمعة، في مستشفى ” الشامي ” بالعاصمة السورية دمشق، بعد صراع طويل مع المرض.

يُذكر أن عمران الزعبي مواليد عام 1959، وتم تعيينه وزيرًا لوزارة الإعلام من قبل النظام السوري في عام 2012.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصفيات بداية الصيف

[ عدد التعليقات: 2820 ] نشر منذ 1 ساعة

كلب وفطس والدور على الباقين ان شاءالله تعالى

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