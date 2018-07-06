دمشق(صدى):

أعلنت وسائل إعلام سورية وفاة وزير إعلام النظام السوري السابق عمران الزعبي، اليوم الجمعة، في مستشفى ” الشامي ” بالعاصمة السورية دمشق، بعد صراع طويل مع المرض.

يُذكر أن عمران الزعبي مواليد عام 1959، وتم تعيينه وزيرًا لوزارة الإعلام من قبل النظام السوري في عام 2012.