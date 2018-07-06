بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. مواطن يتلف حديقة بجدة

نايف السالم(صدى):

أعرب عدد من سكان حي الصفا بجدة عن تدهور وضع حديقة “مسجد عزام ” ؛ وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بإتلافها؛ معللاً أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

حيث أفاد المواطنون أن الحديقة تدهور الوضع بها، حيث تلف أعشابها وتعطل ألعاب الأطفال، بالإضافة لانقطاع الكهرباء عن الحديقة؛ لذا ناشد المواطنون بلدية المحافظة لصيانتها.

وعن أمانة جدة، فقد أوضحت أنه تم صيانة هذه الحديقة عدة مرات؛ مشيرة إلى أن ما يتم يهدر بسبب اعتراض أحد المواطنين على وجود الحديقة في هذا الموقع؛ بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

وأوضحت الأمانة أنه ستتم صيانة الحديقة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، معربة عن تمنيها بألا يقدم المواطن على اعتراض العمال، ويرفض أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للحديقة.