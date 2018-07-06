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بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. مواطن يتلف حديقة بجدة

بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. مواطن يتلف حديقة بجدة
نايف السالم(صدى):

أعرب عدد من سكان حي الصفا بجدة عن تدهور وضع حديقة “مسجد عزام ” ؛ وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بإتلافها؛ معللاً أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

حيث أفاد المواطنون أن الحديقة تدهور الوضع بها، حيث تلف أعشابها وتعطل ألعاب الأطفال، بالإضافة لانقطاع الكهرباء عن الحديقة؛ لذا ناشد المواطنون بلدية المحافظة لصيانتها.

وعن أمانة جدة، فقد أوضحت أنه تم صيانة هذه الحديقة عدة مرات؛ مشيرة إلى أن ما يتم يهدر بسبب اعتراض أحد المواطنين على وجود الحديقة في هذا الموقع؛ بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

وأوضحت الأمانة أنه ستتم صيانة الحديقة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، معربة عن تمنيها بألا يقدم المواطن على اعتراض العمال، ويرفض أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للحديقة.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 1729 ] نشر منذ 3 ساعات

عجيب والله
وانتم يا امانة الفلس تتمنون من المواطن عدم إتلافها زي كل مرة
لية كاسر عيونكم ما تعرفو تطبقو شي اسمة نظام دولة علية وعلى كل من يشوف نفسة فوق النظام

[ عدد التعليقات: 50048 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب افتح باب البيت على الجهة الاخرى ، وابني الباب اللي جهة الحديقه ,,

.. الحل بسيط لاتعقد الامور ,,,

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات

وافاد مواطنون ان الحديقه تتدهور !!
ياخي فكو جاركم من اذا عيالكم والله اني بدمام وقدام جارنا حديقه من بعد المغرب تبدا التجمعات الى الصباح ازعاج ورفع صوت المسجل ووضع مشبوه لا اللوم المواطن ولاكن اللوم تصرفه المفروض يصور الوضع وشتكي

[ عدد التعليقات: 2967 ] نشر منذ 3 ساعات

افصلو الكهرب عنه

[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 1 ساعة

معه حق، ما اجمل الستر

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 1 ساعة

الحل إنزال اقسى العقوبات عليه يعقل ويعرف ان اتلاف الخدمات العامة خط احمر

[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 1 ساعة

غريبة أتلفها لأنها عند بيته والناس يتسابقون على شراء الأرض التي تكون مقابل حديقة وسعرها أيضاً غالي

[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة

الحديقه عامه للناس والله محد ضربك على يدك وتختار تسكن جنب الحديقه

[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 1 ساعة

المضحك المبكي هذا هو 😂

[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة

التجمهر والتجمعات قريب المنازل مزعجة
الواحد اذا ما ارتاح في بيته وين يرتاح اجل

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض الحديقة يكون لها بوابات خاصة ولا تكون قريبة من منازل العوائل فلكل أناس خصوصية

والمفروض وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة للشؤون البلدية والقروية يتم الاستفادة من مياه الوضوء المهدرة بحيث تشجر مواقف المساجد وتسقى بواسطة الري الأرضي من مياه المواضئ

[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يتلف راسه الهمجي

[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 1 ساعة

من الاقدم في المكان.هو والى الحديقه
ان كا هو الاقدم كان من اول طالب. بسور جه بيته اما اذي الحديقه هي الاقدم فيشيل عفشه وتوكل والى يلبع لسانه. ويسكت واليحوط على بيته

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