بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. مواطن يتلف حديقة بجدة
أعرب عدد من سكان حي الصفا بجدة عن تدهور وضع حديقة “مسجد عزام ” ؛ وذلك بعد أن قام أحد المواطنين بإتلافها؛ معللاً أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.
حيث أفاد المواطنون أن الحديقة تدهور الوضع بها، حيث تلف أعشابها وتعطل ألعاب الأطفال، بالإضافة لانقطاع الكهرباء عن الحديقة؛ لذا ناشد المواطنون بلدية المحافظة لصيانتها.
وعن أمانة جدة، فقد أوضحت أنه تم صيانة هذه الحديقة عدة مرات؛ مشيرة إلى أن ما يتم يهدر بسبب اعتراض أحد المواطنين على وجود الحديقة في هذا الموقع؛ بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.
وأوضحت الأمانة أنه ستتم صيانة الحديقة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، معربة عن تمنيها بألا يقدم المواطن على اعتراض العمال، ويرفض أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للحديقة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1729 ] نشر منذ 3 ساعات
عجيب والله
وانتم يا امانة الفلس تتمنون من المواطن عدم إتلافها زي كل مرة
لية كاسر عيونكم ما تعرفو تطبقو شي اسمة نظام دولة علية وعلى كل من يشوف نفسة فوق النظام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50048 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب افتح باب البيت على الجهة الاخرى ، وابني الباب اللي جهة الحديقه ,,
.. الحل بسيط لاتعقد الامور ,,,
ليتك لي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
وافاد مواطنون ان الحديقه تتدهور !!
ياخي فكو جاركم من اذا عيالكم والله اني بدمام وقدام جارنا حديقه من بعد المغرب تبدا التجمعات الى الصباح ازعاج ورفع صوت المسجل ووضع مشبوه لا اللوم المواطن ولاكن اللوم تصرفه المفروض يصور الوضع وشتكي
qlq[ عدد التعليقات: 2967 ] نشر منذ 3 ساعات
افصلو الكهرب عنه
طلال[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 1 ساعة
معه حق، ما اجمل الستر
عمار[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل إنزال اقسى العقوبات عليه يعقل ويعرف ان اتلاف الخدمات العامة خط احمر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبة أتلفها لأنها عند بيته والناس يتسابقون على شراء الأرض التي تكون مقابل حديقة وسعرها أيضاً غالي
شجون[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 1 ساعة
الحديقه عامه للناس والله محد ضربك على يدك وتختار تسكن جنب الحديقه
همس[ عدد التعليقات: 588 ] نشر منذ 1 ساعة
المضحك المبكي هذا هو 😂
محمد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
التجمهر والتجمعات قريب المنازل مزعجة
الواحد اذا ما ارتاح في بيته وين يرتاح اجل
طاهر[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض الحديقة يكون لها بوابات خاصة ولا تكون قريبة من منازل العوائل فلكل أناس خصوصية
والمفروض وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة للشؤون البلدية والقروية يتم الاستفادة من مياه الوضوء المهدرة بحيث تشجر مواقف المساجد وتسقى بواسطة الري الأرضي من مياه المواضئ
ماجد[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يتلف راسه الهمجي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30156 ] نشر منذ 1 ساعة
من الاقدم في المكان.هو والى الحديقه
ان كا هو الاقدم كان من اول طالب. بسور جه بيته اما اذي الحديقه هي الاقدم فيشيل عفشه وتوكل والى يلبع لسانه. ويسكت واليحوط على بيته