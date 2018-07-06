فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لموريتانيا

نواكشوط(صدى):

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتضمنة 100 طن من التمور في مقر مخازن مفوضيه الأمن الغذائي الموريتانية بالعاصمة نواكشوط.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والمفوض المساعد لمفوضية الأمن الغذائي الموريتانية محمد ولد محمد العيد خيار، ومدير مخازن مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية الشيخ ولد أحمد بابا، وممثل من وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

وعقب التسليم أوضح السفير المطيري أن هذه الهدية من التمور التي تقدم لموريتانيا تأتي ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لموريتانيا، ويؤكد حرصه – أيده الله – على الوقوف مع موريتانيا وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة، مبيناً أن ما قُدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية يعكس العلاقة المتميزة بين البلدين وتميزها في هذا العهد الزاهر، مثنياً في الوقت ذاته على الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي وصلت لمعظم البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان المنكوبة.

من جهته عبر المفوض المساعد لمفوضية الأمن الغذائي الموريتانية محمد ولد محمد العيد خيار عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية التي وصفها بالسخية والمهمة.

وقال: إن هذه الهدية وما سبقها من تعاون مثمر بين مفوضية الغذاء الموريتانية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأعمال الإنسانية تعكس مستوى علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين السعودي والموريتاني وحرص قيادتهما على تعزيز التعاون بينهما، مؤكداً أنه سيتم توزيع هذه الهدية على المواطنين الموريتانيين الأكثر احتياجًا في القرى والأرياف.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.