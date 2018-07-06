اعتذار للحيوانات

طالما كتبت عدة مقالات عن الحيوانات وشبهتها بطباع بني البشر وخصوصا السيئين منهم والحرامية والفاسدين والمتسلطين ، ودفعني إلى ذلك المشاكل والشكاوي والابتزاز من بني البشر وخصوصا من لديهم سلطه ونفوذ .

وعندما كتبت في الحيوانات لم يتعرض لي أحد مما جعلني اخجل على نفسي واقدم اعتذاري .

عزيزي الحمار أقدم لك اعتذاري لأنك لست إنسان رغم أنك صبور حمال اسية ومكافح ولم تأخذ حق غيرك .

عزيزي الكلب أقدم اعتذاري لك أيها الوفي لأنك لم تخن الأمانة .

عزيزي القرد سامحني لأنني سخرت من شكلك رغم طيبة قلبك ولم تتسلق يومًا على ظهر موظف بسيط .

سيدتي الزارافة اتهمتك بأنك طويلة وهبلة لكنك طيبة ونقية ورغم طولك لم تتطاولي على أحد .

عزيزي الثور أرجوك سامحني قلت عنك أنك غبي لكنك مكافح ومجتهد ولم تؤذي أحدًا رغم كبر حجمك .

كم أنتم طيبون ولم يحصل منكم أي ضرر لأحد لم تأخروا ترقيات أحد ولم تفصلوا أحدًا من وظيفته أو تخصموا من راتبه ولم تشتكوا على أحد في المحكمة أو تحيلوا أوراقه للجنة الفصل او الشؤون القانونية .

أيها الحيوانات أنتم خير من وقف مع بني البشر منذ القدم وكنتم خير معين وصديق.

أرجو أن تقبلوا اعتذاري ولكم مني كل الاحترام والتقدير ،،،،