بالفيديو.. دنيا بطمة ترد على السخرية من تغير ملامحها بعد عمليات التجميل

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها ، وردت على سخرية الجمهور من تغير ملامحها في الآونة الأخيرة، بسبب لجوئها للتجميل.

وقالت بطمة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها تسعد بتعليقات الجمهور على هيئتها الجديدة، كما أنها لا تنزعج ولا تخجل عندما يذكرها البعض بشكلها القديم، لافتة إلى أن صورها القديمة تذكرها بنجاحها وتشعرها بالفخر والاعتزاز.

وأضافت: “ فأنا تعجبني رأسي كما هي، فما داخل رأسي هو نفسه منذ ظهرت في عالم الفن ” ، قاصدة طبيعة شخصيتها وطريقة تفكيرها.

وأكدت دنيا أنها لم تخضع لعمليات تجميل كما يظن البعض، بل أنها لجأت فقط لحقن الفيلر والبوتوكس لكي يحصل وجهها على الاستدارة وتمتلئ وجنتيها وشفتيها، مشيرة إلى أن هذا إجراء عادي تلجأ إليه معظم النجمات.