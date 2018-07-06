بالفيديو.. دنيا بطمة ترد على السخرية من تغير ملامحها بعد عمليات التجميل
خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها ، وردت على سخرية الجمهور من تغير ملامحها في الآونة الأخيرة، بسبب لجوئها للتجميل.
وقالت بطمة في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها تسعد بتعليقات الجمهور على هيئتها الجديدة، كما أنها لا تنزعج ولا تخجل عندما يذكرها البعض بشكلها القديم، لافتة إلى أن صورها القديمة تذكرها بنجاحها وتشعرها بالفخر والاعتزاز.
وأضافت: “ فأنا تعجبني رأسي كما هي، فما داخل رأسي هو نفسه منذ ظهرت في عالم الفن ” ، قاصدة طبيعة شخصيتها وطريقة تفكيرها.
وأكدت دنيا أنها لم تخضع لعمليات تجميل كما يظن البعض، بل أنها لجأت فقط لحقن الفيلر والبوتوكس لكي يحصل وجهها على الاستدارة وتمتلئ وجنتيها وشفتيها، مشيرة إلى أن هذا إجراء عادي تلجأ إليه معظم النجمات.
ابو مها[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
الفنانة هاذي مبينة أكبر من عمرها مين يقول عمرها ٢٧سنة مبينة في الأربعين😅😅
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2820 ] نشر منذ 46 دقيقة
كانت نحيفه مثل السلقه
اوصبحت مليانه مربربه مثل الخنزيره
للأسف هذا نتاج عالم الفن حيث العهر والدياثه اكرمكم الله