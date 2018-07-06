هجوم وسخرية بين فجر السعيد وبوسي شلبي بمواقع التواصل

متابعات(صدى):

هاجمت الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ، فجر السعيد عقب سخريتها على إحدى صورها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت كتبت فجر السعيد تعليق ساخر على صورة لبوسي شلبي بمكياج أظهرها أصغر سناً ، قائلة : مين دي ؟! ، فردت عليها بوسي شلبي بتهكم ” خالتك ” .

يٌشار إلى أنه كان عدد من النجوم في مصر قرروا مقاطعة فجر السعيد، بعد هجومها على نجلاء فتحي وسخريتها من علامات الشيخوخة التي ظهرت على ملامح وجهها، ومطالبتها لها بعدم نشر أي صور من جديد.