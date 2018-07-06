” الظويهر ” : استغلال غلاء الأسعار للنيل من أمن الوطن هو ما يسعى له الأعداء

محمد السعران(صدى):

أكد المستشار الإعلامي بالشؤون الإسلامية سابقاً والناشط بمواقع التواصل الاجتماعي الأستاذ هلال الظويهر أن إستغلال غلاء الأسعار ورفعها بسبب ظروف ومتغيرات طارئة استغل من قبل فئات معينة مغرضة للنيل من اللحمة الوطنية والترابط والتآلف الذي نعيشه على ثرى هذه البلاد المباركة وتهييج الشارع هو ما يسعى له أعداء الوطن والحاقدين على وحدتنا وترابطنا مع قيادتنا.

ووصف ” الظويهر ” إعلان الشركات رفع أسعارها بالشي الطبيعي و المتوقع وذلك نيجتة حتمية للمتغيرات والإصلاحات الأقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار مواكبتها للرؤية (2030)، مببيناً أن ولاة الأمر بالمملكة لم يدخروا جهداً في مساعدة المواطن في مواجهة هذه الموجات الطبيعية للغلاء بقرار حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وغيرها من القرارات التي كانت محل تقدير من الشعب السعودي .

ولفت ” الظويهر ” إلى أن هناك معرفات وحسابات من دول يهمها إثارة الفتن والقلاقل بالمملكة فلا يكن المواطن السعودي المخلص لدينه ووطنة مساعداً لهم في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة .

وأختتم الأستاذ هلال الظويهر ــ تصريحه ــ داعيا الجميع إلى التكاتف والتعاضد للوقوف بوجه هذه الحملات العشواء والمغرضة والوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا ، ومواجهة هذه التحديات الاقتصادية بالأساليب المناسبة كالإدخار وعدم التبذير بدلاً من إضاعة الوقت وراء معرفات وإشاعات تريد زرع الفتنة والشتات لضرب الأمن ونشر الفوضى في ربوع بلادنا.