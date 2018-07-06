بالفيديو.. ” الخارجية الأمريكية ” تفتح النار على مليشيا الحوثي

واشنطن(صدى):

فتحت وزارة الخارجية الأمريكية النار على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو مسجلة لعملية لإطلاق صاروخ حوثي من منصة إطلاق تحت الأرض.

واستنكرت الخارجية الأمريكية عبر فريق التواصل الإلكتروني بالعربية الخاص بها على موقع التواصل ” تويتر “، امتلاك مليشيا الحوثيي الإرهابية تلك التقنية، متسائله كيف وصلت إلى الين في ظل حظر الأمم المتحدة المفروض على السلاح.

كما تساءلت الخارجية حول من المتسبب في معاناة الشعب اليمني ولديه مصالح في إطالة هذه المعاناة من خلال دعم الحوثيين وتقليل فرص التسوية السياسية للأزمة؟.