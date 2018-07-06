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” حماية المستهلك ” تحذر من الرسائل التي تدعي تطوير تطبيق الواتس آب

” حماية المستهلك ” تحذر من الرسائل التي تدعي تطوير تطبيق الواتس آب
علي القحطاني(صدى):

حذرت جمعية حماية المستهلك اليوم الجمعة، من الحسابات والرسائل التي تدعي تطوير تطبيق ” الواتس آب ” العادي إلى ” واتس آب ” ذهبي أو البلس.

وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الغرض من الرابط أو الفيديو المرسل هو اقتحام خصوصية الهاتف؛ لذلك نأمل عدم فتح الفيديو أو الرابط وحذفهم نهائيًا ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 16 دقيقة

حماية المستهلك !!
يفترض هيئة الاتصالات والتقنية المعلومات / مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية / الامن السيبراني .. هذي كلها مختصة بالانترنت والتطبيقات .. تشقلبنا مع الخبر

[ عدد التعليقات: 1606 ] نشر منذ 15 دقيقة

مصيبة إذا حماية المستهلك ماتعرف عملها الأساسي.. هذا إختصاص الإتصالات وشركات الإتصال

[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 14 دقيقة

وصلتتي رسالة منهم وحظرتهم على طول

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