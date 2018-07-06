” حماية المستهلك ” تحذر من الرسائل التي تدعي تطوير تطبيق الواتس آب
حذرت جمعية حماية المستهلك اليوم الجمعة، من الحسابات والرسائل التي تدعي تطوير تطبيق ” الواتس آب ” العادي إلى ” واتس آب ” ذهبي أو البلس.
وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الغرض من الرابط أو الفيديو المرسل هو اقتحام خصوصية الهاتف؛ لذلك نأمل عدم فتح الفيديو أو الرابط وحذفهم نهائيًا ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 16 دقيقة
حماية المستهلك !!
يفترض هيئة الاتصالات والتقنية المعلومات / مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية / الامن السيبراني .. هذي كلها مختصة بالانترنت والتطبيقات .. تشقلبنا مع الخبر
ماجد[ عدد التعليقات: 1606 ] نشر منذ 15 دقيقة
مصيبة إذا حماية المستهلك ماتعرف عملها الأساسي.. هذا إختصاص الإتصالات وشركات الإتصال
شجون[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 14 دقيقة
وصلتتي رسالة منهم وحظرتهم على طول