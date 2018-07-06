” حماية المستهلك ” تحذر من الرسائل التي تدعي تطوير تطبيق الواتس آب

علي القحطاني(صدى):

حذرت جمعية حماية المستهلك اليوم الجمعة، من الحسابات والرسائل التي تدعي تطوير تطبيق ” الواتس آب ” العادي إلى ” واتس آب ” ذهبي أو البلس.

وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” الغرض من الرابط أو الفيديو المرسل هو اقتحام خصوصية الهاتف؛ لذلك نأمل عدم فتح الفيديو أو الرابط وحذفهم نهائيًا ” .