الأوبرا المصرية تقدم روائع الفن الأصيل بجدة

أماني الغامدي(صدى):

احتضن مسرح جامعة دار الحكمة في جدة مساء يوم امس الخميس، الأمسية الموسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة لأول مره لجمهور جدة، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً وبحضور كبير ملأ جنبات مسرح الجامعة، كما شهدت القاعة تفاعل جماهيري ملحوظ مع روائع الطرب العربي التي قدمتها الفرقة المصرية.

وتضمنت الأمسية التى قدمها المايسترو المصري مصطفى حلمي، عدد من الفقرات الغنائية والموسيقية، والتي بدأت بمعزوفة موسيقيه افتتاحيه بعنوان (منين الحكاية) تلاها، مشاركة الفنان وليد حيدر، بغناء (الحلوه دايره شباكها) عازف القيتار وحيد ممدوح شارك الحضور بمعزوفة (التوبه) لتلهب الفنانه صبرين نقيلي حماس الحضور بأغنية (من حبي فيك ياجاري) .

وزاد التفاعل مع الاغنية الشهيرة (اما براوه) بعدها تواصلت الأمسية الثقافية على صوت الفنان احمد عفت، بأغنية (جبار) و تميزت آلة الكمنجة وهي بين أيدي الدكتور محمد زاهير الذي عزف عليها أغنية (الف ليلة وليلة) ليشارك الفنان ياسر سليمان الحضور بأغنية (عدويه وطائر ياهوا) اما الفنانه رهام عبدالحكيم، غنت للحضور اغنية (سيرة الحب) واختتمت فرقة دار الاوبرا المصرية الأمسية بأغنية (احلف بسماها وبتربها) تمت تاديتها وغنائها بشكل جماعي تفاعل معها الجماهير بالهتاف وتحية الفرقة.