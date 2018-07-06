” الجوازات ” تكشف عن الوثائق المعتمدة للسفر إلى خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن سجل الأسرة هو وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

وكشفت ” الجوازات ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، عن وثائق السفر المعتمدة، مبينة أن أنواع وثائق السفر هي:

أولًا: بطاقة الهوية الوطنية: ويمكن السفر بها لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، وقالت ” الجوازات ” : ” لا تحملها معك خارج دول مجلس التعاون الخليجي ” .

ثانيًا: جواز السفر: ويمكن السفر به إلى الدول المسموح بالسفر إليها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة، والجواز هو الوثيقة الرسمية خلال السفر، ويجب وجود جواز سفر مستقل لكل مسافر.

فيما أكدت ” الجوازات ” ، أن كلًا من بطاقة الهوية الوطنية والجواز، تمكن حاملها من السفر إلى الدول المسموح بالسفر إليها.