الدولار يهبط مع دخول رسوم أمريكية حيز التنفيذ

وكالات(صدى):

هبط الدولار اليوم الجمعة، مع دخول رسوم أمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177 مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران في اليوم السابق. ساعد هذا اليورو على الارتفاع إلى 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 يونيو حزيران. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7405 دولار أمريكي. ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 110.56 ين.

بينما ظل اليوان الصيني ضعيفا أمام الدولار، إذ انخفض 0.2 بالمئة إلى 6.6506 يوان للدولار. ولم يسجل الجنيه الاسترليني تغيرًا يذكر عند 1.3224 دولار.