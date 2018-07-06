” صحة جازان ” تكرم ممرضة مصرية قضت 35 عاما من الجهد

تركي السالم(صدى):

تركت وطنها وبلدها الأم باحثة عن لقمة العيش في بلد غريب عنها، لتعطيه كل ما أوتيت به من علم ومعرفة.. الممرضة المصرية نبيهة عبدالمنعم قدمت 35 عامًا من عمرها في خدمة المرضى بالمملكة مخففة آلامهم وسط صراع مع آلامها.

فبعد 35 عامًا من العمل الجاد والجهد الذي قدمته للقطاع الجبلي بمركز الرعايا الأولية بمحافظة الداير بني مالك في صحة جازان، أقدم مدير شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان الاستاذ عيسى عبدالله جعفري على تكريمها بعد انتهاء خدمتها.

وقدم ” جعفري ” خالص الشكر والتقديم للمرضة المصرية التي اتخذت من المملكة وطن ثاني لها، وعلى جهودها التي بذلتها في صحة جازان خلال فتره عمله.

وحصلت الممرضة نبيهة على شهادة تقدير، فيما قدم لها زملائها الهدايا، متمنين لها التوفيق والسداد والعمر المديد.