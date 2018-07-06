بالصور.. هطول تاريخي للأمطار في اليابان.. وإجلاء مئات الآلاف عن منازلهم

طوكيو(صدى):

شهدت اليابان، هطولا غزيرًا غير مسبوقًا للأمطار والفيضانات التي اجتاحت الشوارع، مما أسفر عن وفاة شخصين، وانهيارات أرضية، الأمر الذي أدى لقيام السلطات اليابانية بإجلاء مئات الآلاف عن منازلهم، اليوم الجمعة، فى مساحات شاسعة من غرب ووسط البلاد.

ومن جانبها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن سقوط الأمطارالتي تشهده اليابان هذه الأيام ” تاريخيًا ” ، محذرة من هطول المزيد على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل، وذلك حتى يوم الأحد المقبل.

ونتيجة لذلك، أصدرت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أوامرها بمغادرة ما يقرب من 168 ألف شخص لمنازلهم، تحسبا لمزيد من الانهيارات الأرضية، كما نصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة مكافحة الحرائق والكوارث باليابان.

وأكدت الوكالة، أن هناك عشرات الأشخاص أصيبوا جراء الفيضانات، من بينهم أربعة فى حالة خطيرة، في حين تسبب انهيار أرضى في دفن عددًا من الأشخاص صباح اليوم ، ويحاول المنقذون لانتشالهم.

يُشار إلى أن هذه الفيضانات والانهيارات الأرضية، شملت أجزاء من المدينة السياحية باليابان، وعاصمة البلاد القديمة ” كيوتو ” ، حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه، تزامنًا مع ارتفاع منسوب الأنهار هناك.