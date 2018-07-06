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بيرين سات تكشف عن تعرضها لاصابات نفسية وجسدية عقب اغتصابها

بيرين سات تكشف عن تعرضها لاصابات نفسية وجسدية عقب اغتصابها
أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجمة التركية بيرين سات ، في مقابلة صحفية ، عن استعانتها بأخصائية نفسية لمعالجة خفايا مشهد اغتصابها في مسلسلها الشهير ” ما ذنب فاطمة غول ” .

يأتي ذلك تزامناً مع عرض المسلسل في فرنسا بعد ست سنوات من عرضه في تركيا .

وقالت بيرين سات ، إنها استعانت باخصائية نفسية قبل اداء المشهد وبعده، موضحةً أن تصوير المشهد استغرق مدة يومين، أصيبت خلالهما بنوبات من الصداع والبكاء.

وأكدت ، أنها تعرضت لإصابات في ذراعها وقدمها، في المشهد الذي شكّل الانتهاء منه هاجسها.


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