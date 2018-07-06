بالفيديو.. مذيعة MBC تكشف عن دخولها القفص الذهبي وترفض الإفصاح عن أسم شريكها

أماني الغامدي(صدى):

أحرجت الإعلامية المغربية هند بو مشمر مذيعة قناة MBC ، مراسل موقع إماراتي ، ورفضت الافصاح عن إسم عريسها قائلة ” وش دخلك ؟ ” .

وكانت كشفت هند خلال مقابلة تليفزيونية عن صحة ارتباطها واقتراب دخولها القفص الذهبي ، فيما رفضت الافصاح عن إسم العريس . ط

وأكدت هند ، أنها تفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن أضواء الشهرة وكثرة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ، انا في دبي منذ 10 سنوات، والكل يعرف ان حياتي الخاصة بعيدة من الاعلام، حياتي خط أحمر .

وقدمت هند بومشمر فقرات عدّة في برنامج “ صباح الخير يا عرب ” ، كما قدمت برنامج “ إنت تستاهل ” برفقة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وقدمت إحدى حلقات برنامج ” صدى الملاعب ” في غياب الإعلامي مصطفى الآغا.