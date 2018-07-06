بالفيديو.. مذيعة MBC تكشف عن دخولها القفص الذهبي وترفض الإفصاح عن أسم شريكها
أحرجت الإعلامية المغربية هند بو مشمر مذيعة قناة MBC ، مراسل موقع إماراتي ، ورفضت الافصاح عن إسم عريسها قائلة ” وش دخلك ؟ ” .
وكانت كشفت هند خلال مقابلة تليفزيونية عن صحة ارتباطها واقتراب دخولها القفص الذهبي ، فيما رفضت الافصاح عن إسم العريس . ط
وأكدت هند ، أنها تفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن أضواء الشهرة وكثرة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت ، انا في دبي منذ 10 سنوات، والكل يعرف ان حياتي الخاصة بعيدة من الاعلام، حياتي خط أحمر .
وقدمت هند بومشمر فقرات عدّة في برنامج “ صباح الخير يا عرب ” ، كما قدمت برنامج “ إنت تستاهل ” برفقة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وقدمت إحدى حلقات برنامج ” صدى الملاعب ” في غياب الإعلامي مصطفى الآغا.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30149 ] نشر منذ 15 دقيقة
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 14 دقيقة
ابك وش صاير بالدنيا…
كان الرجال يخبي اسم حرمته….
ودحينا الحرمه تخبي اسم رجلها..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50020 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 7 دقائق
مستحي زوجها يظهر اسمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 6 دقائق
اكبر دليل ان المشهوره الكاشفه ماتصلح زوجه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 4 دقائق
نعوذ بالله من شر الفتن…
لا يرضى بهذا إلا واحد مطمبق بشده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30149 ] نشر منذ 4 دقائق
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30149 ] نشر منذ 4 دقائق
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9442 ] نشر منذ 4 دقائق
موفقه💕ليكون الدغيثر😊😂😂