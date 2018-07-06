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  3. بالفيديو.. مذيعة MBC تكشف عن دخولها القفص الذهبي وترفض الإفصاح عن أسم شريكها

بالفيديو.. مذيعة MBC تكشف عن دخولها القفص الذهبي وترفض الإفصاح عن أسم شريكها

بالفيديو.. مذيعة MBC تكشف عن دخولها القفص الذهبي وترفض الإفصاح عن أسم شريكها
أماني الغامدي(صدى):

أحرجت الإعلامية المغربية هند بو مشمر مذيعة قناة MBC ، مراسل موقع إماراتي ، ورفضت الافصاح عن إسم عريسها قائلة ” وش دخلك ؟ ” .

وكانت كشفت هند خلال مقابلة تليفزيونية عن صحة ارتباطها واقتراب دخولها القفص الذهبي ، فيما رفضت الافصاح عن إسم العريس . ط

وأكدت هند ، أنها تفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن أضواء الشهرة وكثرة التداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ، انا في دبي منذ 10 سنوات، والكل يعرف ان حياتي الخاصة بعيدة من الاعلام، حياتي خط أحمر .

وقدمت هند بومشمر فقرات عدّة في برنامج “ صباح الخير يا عرب ” ، كما قدمت برنامج “ إنت تستاهل ” برفقة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وقدمت إحدى حلقات برنامج ” صدى الملاعب ” في غياب الإعلامي مصطفى الآغا.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 14 دقيقة

ابك وش صاير بالدنيا…
كان الرجال يخبي اسم حرمته….
ودحينا الحرمه تخبي اسم رجلها..

[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 7 دقائق

مستحي زوجها يظهر اسمه

[ عدد التعليقات: 17744 ] نشر منذ 6 دقائق

اكبر دليل ان المشهوره الكاشفه ماتصلح زوجه

[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 4 دقائق

نعوذ بالله من شر الفتن…
لا يرضى بهذا إلا واحد مطمبق بشده

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