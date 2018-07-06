بالفيديو.. سما المصري: الشاب المصري عنده كبت في المشاعر

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها فيديو تتحدث به عن إثارة الشباب والملابس المخلة بالآداب .

وقالت سما في الفيديو المتداول ، ” لما بدخل جوجل أو الفيسبوك بلاقي أسمي أكتر بحث عنه .. ومحللين في علم النفس قالوا إن ده بسبب الكبت الجنسي للشباب ” .

وتابعت سما ” كبث جنسي ايه معقول إننا في 2017 ولسه في كبت في مصر .. دا أنتم عايشين في منتهى الحرية ..أكيد البحث الكتير عني بسبب حب الناس فيا او ناس بتكرهني وعايزة تعرف أخباري برضو ” .

وظهرت سما في مقطع فيديو آخر تستعرض به إطلالتها وعلّقت عليه ، ” النضافه من الايمان والعفانه من النسوان، الست دي تحت باطها انضف من مستقبلي ” .

وكانت كشفت مؤخراً عن أحدث أعمالها الفنية، حيث تعمل على تحضير فيلم سينمائي جديد، ونشرت عدداً من الصور والتي هي من مشاهد الفيلم، بدت فيها تلهو على شاطئ البحر بـ ” المايوه ” .

وبعد الإنتقادات الكثيرة التي طالتها ردّت قائلة ، ” اللي مش عاجبه صوري بالمايوه اومال هتعمل ايه لما تشوف الفيديو…هههههه ” .

وأضافت ، “ ادخلوا علي رابط قناه اليوتيوب الخاصه بي هتلاقوه في البايو هنا وهتشوفوا كل صور المايوه واستنوا باه الفيديو…..هتموتوا من الغيظ مني انا عارفه….ياتاعبه كل الناس ياسوسو ” .