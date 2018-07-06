” بنك الرياض ” يعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض المصرفي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمواطنات، بمسمى ” مسؤول مراقبة تزوير البطاقات ” ؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في مدينة الرياض.

وأوضح البنك، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل وجود خبرات سابقة.

كما أشار البنك إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 5 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2018م، وناشد البنك الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي هنــا .