” الخضيري ” يحذر من الأسبرين ويوضح شروط تناوله
حذر الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من تناول دواء ” الأسبرين ” دون استشارة طبيب، موضحًا شروط تناوله، وحقيقة الرسالة التي تنصح من هم فوق الأربعين بتناول الأسبرين.
وأكد ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الرسالة التي تنصح كل شخص فوق عمر الأربعين بتناول الاسبرين غير صحيحة، لافتًا إلى وجود دراسات نفت الحاجات لهذا الدواء نهائيًا.
وأوضح شروط تناول الاسبرين والتي تتمثل في ” استشارة الطبيب المباشر للحالة، وأن يكون الشخص لديه كلسترول عالي ودهون ثلاثية عالية، وأن يكون لديه ضغط دم مرتفع، بالإضافة إلى أن يكون عمره فوق سن الـ50 أو 55 عامًا ” .
كما أشار إلى وجود عوامل أخرى قد يصف فيها الطبيب الاسبرين، كعلاج مثل من حدث له جلطة ويخشى رجوعها، أو حامل ولديها عوامل معينة فيتم صرف الاسبرين لمنع الجلطة وتسييل الدم لأغراض طبية يفهمها الطبيب المباشر للحالة.
طلال[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 40 دقيقة
يعني الخلاصة الي عنده ضغط مرتفع ياخد بالدراسات الي نصحت ولا الي ما نصحت . حيرتني دكتور ههههه
شجون[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 39 دقيقة
قبل سنة .. عانيت من الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب .. تم تنويمي ثم صرف علاج لمدة شهر ثم بعد المراجعة لمدة ٤ شهور عبارة عن حبة يومياً أسبرين و ربع حبة منظم ضغط ! اكتشفت لاحقاً أن التشخيص والعلاج خاطيء حيث أن سبب الخفقان لدي كان كثرة الكافيين .. فالحمد لله أنني لم أتقيد بالعلاج !!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 39 دقيقة
ومو كل الناس يناسبهم
امي استخدمته وجاب لها نزيف مع الانف
الافضل اللي صحته كويسه يبعد عن الادويه
يركز عالغذاء الصحي والمشي
وفيه اغذيه بديله للاسبرين
زي الزنجبيل والكركم والقرفه
طبعا اللي يستخدم اسبرين يبعد عنهم لان فيه تعارض بينهم
همس[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 38 دقيقة
جزاك الله خير دكتور فهد على التوضيح.