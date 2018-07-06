” الخضيري ” يحذر من الأسبرين ويوضح شروط تناوله

عادل الحربي(صدى):

حذر الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من تناول دواء ” الأسبرين ” دون استشارة طبيب، موضحًا شروط تناوله، وحقيقة الرسالة التي تنصح من هم فوق الأربعين بتناول الأسبرين.

وأكد ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الرسالة التي تنصح كل شخص فوق عمر الأربعين بتناول الاسبرين غير صحيحة، لافتًا إلى وجود دراسات نفت الحاجات لهذا الدواء نهائيًا.

وأوضح شروط تناول الاسبرين والتي تتمثل في ” استشارة الطبيب المباشر للحالة، وأن يكون الشخص لديه كلسترول عالي ودهون ثلاثية عالية، وأن يكون لديه ضغط دم مرتفع، بالإضافة إلى أن يكون عمره فوق سن الـ50 أو 55 عامًا ” .

كما أشار إلى وجود عوامل أخرى قد يصف فيها الطبيب الاسبرين، كعلاج مثل من حدث له جلطة ويخشى رجوعها، أو حامل ولديها عوامل معينة فيتم صرف الاسبرين لمنع الجلطة وتسييل الدم لأغراض طبية يفهمها الطبيب المباشر للحالة.