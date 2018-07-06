بكين تفرض رسوما جمركية ردا على الإجراءات الأمريكية

بكين(صدى):

بدأت الصين، الجمعة، فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية للرد بعد فرض واشنطن تعرفات إضافية على العملاق الصيني، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ “عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورًا”. ورفض لو الإعلان عن قيمة السلع الأميركية التي ستخضع للرسوم لكن وزارة التجارة كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة موازية لقائمة واشنطن التي تشمل ما قيمته 34 مليون دولار من السلع.