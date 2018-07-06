” أحلام ” تكشف حقيقة طلاقها من مبارك الهاجري
كشفت الفنانة أحلام حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عن خبر طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري، حيث دشنوا وسم بعنوان ” طلاق الفنانة أحلام ” والذي تفاعل معه العديد حتى وصل إلى ترند.
ونفت ” أحلام ” هذه الأخبار عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائلة: ” يا صاحب الهشتاج، على الأقل سوي هشتاج لحفلتي في أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ ” .
مضيفة: ” المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه ” وذلك في إشارة إلى زوجها، واستكملت: ” وحنا نحب بعض واجد واجد ” .
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