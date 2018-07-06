الجيش اليمني يعلن عن مقتل وإصابة 25 حوثيا خلال معارك بالضالع

فهمي محمد(صدى):

كشف الجيش اليمني، عن مقتل وإصابة 25 عنصرًا مسلحًا من مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال معارك عنيفة في محافظة الضالع، وسط اليمن، حيث قُتل 17 حوثي وأُصيب 8 آخرين.

وأوضح الجيش اليمني، أن قواته في القطاع الغربي بمريس، قد أفشلت تسللًا للمليشيا الحوثية في مواقع الرحبة والصلول بمنطقة سون الواقعة غرب مريس، وذلك تزامنًا مع وقوع معارك عنيفة في قرية رمة وجبلي ناصة ومرمق.

وأشار العقيد الركن أحمد الكوكباني، القائد العسكري لقوات المقاومة التهامية باليمن، إلى أن عملية تحرير مديريتي ” التحيتا وزبيد ” ، سوف تسهل معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها.

وأضاف ” الكوكباني ” ، أن ذلك سيؤدي إلى قطع خطوط إمداد الحوثيين من زبيد إلى التحيتا والجراحي، فضلًا عن تأمين خطوط إمداد القوات المشتركة في عملية التحرير عبر الخط الساحلي.

فيما أكد القائد العسكري، أن المليشيا الإرهابية تتكبد خسائر فادحة في الساحل الغربي، مبيّنًا أن قواتهم فقدت فاعليتها بسبب النقص الكبير في صفوف المقاتلين الحوثيين.