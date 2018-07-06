” الإسكان ” تعلن عن تخصيص 122 ألف وحدة سكنية بـ 3 مناطق

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الإسكان بتخصيص نحو 122.242 ألف وحدة سكنية، في 3 مناطق وهي: ” الرياض والشرقية ومكة المكرمة ” ، خلال الأشهر الـ 16 الأخيرة.

حيث سبق وأن تعهدت وزارة الإسكان بتخصيص 235 ألف وحدة سكنية عن طريق البيع على الخريطة خلال عام ” 2017 – 2018 ” .

فيما تعهدت وزارة الإسكان بتخصيص 235 ألف وحدة سكنية عن طريق البيع على الخريطة خلال عامي 2017 – 2018، خصصت الوزارة نحو 122242 وحدة سكنية في ثلاث مناطق وهي، الرياض والشرقية ومكة المكرمة خلال الأشهر الـ 16 الأخيرة.

وعن المنطقة التي استحوذت على النسبة الأكبر، فجاءت منطقة مكة المكرمة بنسبة 20.7% بـ 48811 وحدة سكنية بيع على الخريطة، ويليها منطقة الرياض بنسبة 16.5% بـ 38826 وحدة سكنية، ثم المنطقة الشرقية بـ 14.7 بـ بـ34605 وحدة سكنية بيع على الخريطة.

من الجدير بالذكر أيضًا، أن الوزارة تعمل على زيادة تخصيص أعداد الوحدات السكنية في المناطق الثلاث: ” الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة ” ؛ بسبب كثره أعداد المستحقين فيها ورغبتهم في الحصول على وحدات السكنية في هذه المناطق.