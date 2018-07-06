وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة ” جنرال إلكتريك ” بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة جنرال إلكتريك، المتخصصة في مجال الصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عدة وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، للعمل بمشاريع الشركة بالمملكة، وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من: ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء ” ، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير الحسابات.

– مدير المبيعات.

– مدير مشروع.

– أخصائي خدمات.

– مشرف حقل- بئر.

– أخصائي خدمات أول- التكليف.

– مفتش مراقبة الجودة.

– مجمّع ميكانيكي.

– أخصائي خدمات أول.

– أخصائي مالي أول- مراقبة المشروع.

– مهندس خدمات حقل- بئر.

وبيّنت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 5 يوليو 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم والإطلاع على كافة تفاصيل وشروط تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي:

هنا