بعد قذفه وتهديده مطلقته وشقيقها.. السجن 8 أشهر و330 جلدة لمواطن بالقصيم
قضت محكمة بمنطقة القصيم، بالسجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة لمواطن، وذلك بعد إدانته بقذف وسب وتهديد مطلقته وشقيقها، عبر رسائل الجوال، حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلد المتهم 80 جلدة لقذفه للمدعي، و80 جلدة لقذفه للمدعية، و80 جلدة حد السكر.
بالإضافة لذلك، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن 8 أشهر والجلد 90 جلدة لتهديده المدعي، كما أخذت تعهد عليه بعدم العودة مرة أخرى إلى تلك الأفعال.
جاء ذلك بعد أن رفع شقيق الزوجة دعوى ضد طليق شقيقته، اتهمه فيها بقذفها وشتمها، فضلًا عن تهديده هو شخصيًّا، وعليه، اعترف المدعى عليه أمام المحكمة بإرسال الرسائل، بهدف إغاظة شقيق طليقته لأخذه زوجته السابقة وبناتها.
ومن جانبها، بيّنت الزوجة السابقة، أن طليقها اعتاد إيذائها وشتمها، وتناول المسكر، لافتة إلى أنه كان كثير السفر إلى خارج المملكة.
B[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يامااقذفونا وسكتناواحتسبنا عندالله ولاكبرنا الامور
شجون[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله اللهم أهلك كل ظالم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30146 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا هذا شكل لسانه يرف ما خلى ولا بقى
B[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ياشجون تدعي ادعي ان الله يهدي ويصلح الحال افضل القلوب الطيبه تسامح اما القلوب السوداء فلاتسامح