بعد قذفه وتهديده مطلقته وشقيقها.. السجن 8 أشهر و330 جلدة لمواطن بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

قضت محكمة بمنطقة القصيم، بالسجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة لمواطن، وذلك بعد إدانته بقذف وسب وتهديد مطلقته وشقيقها، عبر رسائل الجوال، حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلد المتهم 80 جلدة لقذفه للمدعي، و80 جلدة لقذفه للمدعية، و80 جلدة حد السكر.

بالإضافة لذلك، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن 8 أشهر والجلد 90 جلدة لتهديده المدعي، كما أخذت تعهد عليه بعدم العودة مرة أخرى إلى تلك الأفعال.

جاء ذلك بعد أن رفع شقيق الزوجة دعوى ضد طليق شقيقته، اتهمه فيها بقذفها وشتمها، فضلًا عن تهديده هو شخصيًّا، وعليه، اعترف المدعى عليه أمام المحكمة بإرسال الرسائل، بهدف إغاظة شقيق طليقته لأخذه زوجته السابقة وبناتها.

ومن جانبها، بيّنت الزوجة السابقة، أن طليقها اعتاد إيذائها وشتمها، وتناول المسكر، لافتة إلى أنه كان كثير السفر إلى خارج المملكة.