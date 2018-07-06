موعد التشغيل الرسمي لجميع محطات قطار الحرمين السريع

نايف السالم(صدى):

يستعد قطار الحرمين السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى بدء التشغيل الرسمي لجميع محطاته بعد موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأوضحت مصادر أنه تم اكتمال العمل في صالات الركاب في محطة جدة الرئيسية بشكل كامل، لافته إلى عدم الانتهاء بعد من المواقف المتعددة والمسجد ومنصات الركاب وجزء من السكة الحديد للقطار بالإضافة إلى بعض المواقع اللوجستية.

كما أشارت المصادر وفقًأ لـ” الوطن “، إلى سبب تأخر الانتهاء من محطة جدة الرئيسية، والذي يعود إلى خروج المقاول السابق بعد إعلان إفلاسه، ليتم تسليم المشروع لمقاول جديد منذ عدة أشهر.

يُذكر أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لقطار الحرمين عبر المسار الكامل من المدينة إلى مكة، في ديسمبر الماضي، حيث يمر القطار بمدينة جدة ويتضمن 5 محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومكة والمدينة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

اقرأ أيضًا: