النظام السوري يقصف منطقة نصيب على الحدود الأردنية السورية

دمشق(صدى):

شن النظام السوري، صباح اليوم الجمعة، قصفًا عنيفًا على منطقة نصيب، على الحدود الأردنية السورية.

وكانت وسائل إعلام روسية، قد أكدت تمركز الجيش السوري على مقربة من الحدود مع الأردن في محافظة درعا، فيما أعلن المرصد السوري، عن توقف الغارات الجوية بشكل كامل على درعا السورية.