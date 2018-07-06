النظام السوري يقصف منطقة نصيب على الحدود الأردنية السورية
شن النظام السوري، صباح اليوم الجمعة، قصفًا عنيفًا على منطقة نصيب، على الحدود الأردنية السورية.
وكانت وسائل إعلام روسية، قد أكدت تمركز الجيش السوري على مقربة من الحدود مع الأردن في محافظة درعا، فيما أعلن المرصد السوري، عن توقف الغارات الجوية بشكل كامل على درعا السورية.
طلال[ عدد التعليقات: 1697 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا رب سلط عليهم عذاب شديد مالهم مفر منه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 981 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجتمع دولي قاتل ومجرم فصمته يعتبر اشترك في جريمة بحق شعب اعزل مظلوم تحت ضغوط القوى العظمى فاي قانون غاب نعيشه وتمارسه روسيا وامريكا بحق شعوب العالم واي خذلان عربي وعالمي بحق الشعوب المضطهده
حسبي الله ونعم الوكيل
عمار[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالمعتدين الظالمين وانصر اخواننا اهل سوريا عاجلا غيراجل
حجازي[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصرالمستضعفين ويفك كربتهم من بشارالاسدمابيدنا حيله غيرالدعاء لهم ان الله يفك كربتهم ويهلك هالسفاح بشارالاسد
حجازي[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
حبنا الله بولاة امربمملكتنا يحبونناويخافون علينا وبنعمة الامن والامان فلنشكرالله فاشكرك يارب على كل النعم التي انعمت بها علينا
مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
عشان يدرك مايعرف بالمعارضة نتيجة العناد والتعنت والتمسك بدعم قطر وتركيا لايفيد ، الله ينصر الجيش السوري على الارهاب والارهابيين.