خدمات متكاملة تقدمها الوحدة المتنقله للأحوال المدنية بمهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

تتواجد عربة الأحوال المدنية ضمن ساحات مهرجان أبها للتسوق ما يقارب الـ 25 يوما لتقدم الخدمات المتكاملة للزوار .

وتقدم الوحدة المتنقلة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت ” .

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تحرص على التواجد في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم ، مبيناً أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد ، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع .

حيث يستمر تقديم الخدمات للرجال حتى تاريخ ٢/ ١١ / ١٤٣٩هـ ، بينما سيتم استقبال النساء خلال الفترة ما بين ٣-١٦/ ١١ /١٤٣٩ ، من الساعة الـ 5 مساء وحتى الحادية عشر داخل المهرجان .

وقد شهدت العربة إقبالا شديدا من قبل مراجعي الأحوال المدنية وإشادة الزوار بهذا التواجد المبتكر .