تذبذب أسعار النفط بعد فرض رسوم أمريكية على بضائع صينية

وكالات(صدى):

تأرجحت أسعار النفط الجمعة، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأمريكي. وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع تراجع أسواق الأسهم. وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولار للبرميل. ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط ، حيث فرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم.