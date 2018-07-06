خروج 700 ألف أجنبي من سوق العمل وتوظيف 89 ألف مواطن
كشفت بيانات سوق العمل للربع الأول من العام الجاري، عن خروج نحو 700.2 ألف أجنبي من سوق العمل في المملكة، مقابل توظيف 89 ألف مواطن، ما يعكس نجاح البرامج التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الأول 2018، نحو 3.15 مليون موظف، مقابل 3.06 مليون بنهاية الربع الرابع 2016.
أما عن عدد المشتغلين الأجانب، فبلغ عددهم بنهاية الربع الأول 2018، نحو 10.18 مليون موظف، مقابل 10.88 مليون نهاية الربع الرابع 2016.
طلال[ عدد التعليقات: 1691 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذي من بركات ارتفاع الفاتورة المجمعه والإقامات وارتفاع رسوم رخصة البلدية و الدفاع المدني وكل الدوائر الحكومية التابعة للمؤسسات والشركات كلها رسوم مرتفعة وركود الاسواق وإذ بتل الوضع على كذا رح تفلس الشركات والمؤسسات
الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 45 دقيقة
شكرا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبي أبناء البلد يتوظفوا الاجانب يجوا يتدربون عندنا ويتعلموا ويحتقروا السعوديين ويحاولوا محاربته في لقمة رزقه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 45 دقيقة
يدبر الامر من السماء الى الارض . اكثرو من ترديد هذه الاية .
ماجد[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 44 دقيقة
وكلما كان هناك حزم ومطالبة برفع نسبة التوطين سنجد الرقم يرتفع لان اكثر من 90% منهم سعوده وهمية لدى منشآت التستر فلذلك كل من لازال سعودة وهمية عليه ان يبحث عن عمل فعلي يلتزم فيه بدوام ويحلل راتبه وياكل من عرق جبينه ويتاكد انها مرحلة وعدة وباذن الله لن تعود
همس[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 44 دقيقة
الركود بالقطاع الخاص من اهم أسباب ارتفاع تلك النسبة
محمد[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 43 دقيقة
بسبب المواطنين يبغو يعملو حاجه لي أهاليهم و يسكنون في عمارة واحده تأسس جيل ما بعده جيل إلى في الستينات يتمنى عمارة لي عياله وإلى في اربعينات يبدأ يقسط و إلى في ثلانينات حايص معاه وإلى عشرينات الله وكيلهم… والله يصلح حال كل مواطن ودمتم سالمين غانمين
عمار[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله خروج الأجانب ماهو من صالحنا .لابد أن يكون خروجهم ببديل بنفس المهنة نريد مصانع وورش عمل لتخريج البديل لا نريد المسؤول جالس على كرسي ومخدوم ويعطي قرارات ..ياناس ياعالم اذا القرارات صحيحة الآن نطالب وزير العمل بعدم عمل اي اجنبي بنيوم ولا اي مشروع حكومي نريد حل ولا نريد تدمير
شجون[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذه بوادر سياسات وزارة العمل !!
.
هي البداية إذا أستمرت على هذا النحو
طاهر[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 41 دقيقة
الوضع خطير ﻻزم الجهات المعنيه تتدارك الوضع
اغلب المحﻻت التجاريه اغلقت
ملك[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 41 دقيقة
كثرت البطاله وقل التستر الحل بسيط اعطو الموظف في القطاع الخاص حقوقه اول شي تقليل ساعات العمل و اجازه يومين في الاسبوع وزياده الرواتب وبعدها تنتهي البطاله
شمس[ عدد التعليقات: 1691 ] نشر منذ 40 دقيقة
هل 700 ألف أجنبي كانت لهم وظائف ام كانت أعمالهم صناعية مثل النجارين والسباكين والكهربائين والحمالين وغيرها الكثير هل سوف تتغطى بالسعودة من المستحيل وهنا الخاسر الأكبر المواطن اي بمعنى أن خروجهم كان قرار مستعجل. و فلماذا لا تنظرون شركات السيارات مثل الجبير تايوتا والعالمية والجميح
طلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
السعوديين يستطيعوا العمل في اي مجال متى ماكانت الحاجة وطلب الرزق لدى السعودي سوف يقوم ويعمل الكليات والمعاهد والمراكز خرجت سعوديين ترى الاجانب يجوا بشهادة مزوره وبدون تعليم ويجي يتعلم عندك ويكونوا مافياواحتكار السوق في جميع قطاعات السوق