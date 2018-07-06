خروج 700 ألف أجنبي من سوق العمل وتوظيف 89 ألف مواطن

عادل الحربي(صدى):

كشفت بيانات سوق العمل للربع الأول من العام الجاري، عن خروج نحو 700.2 ألف أجنبي من سوق العمل في المملكة، مقابل توظيف 89 ألف مواطن، ما يعكس نجاح البرامج التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الأول 2018، نحو 3.15 مليون موظف، مقابل 3.06 مليون بنهاية الربع الرابع 2016.

أما عن عدد المشتغلين الأجانب، فبلغ عددهم بنهاية الربع الأول 2018، نحو 10.18 مليون موظف، مقابل 10.88 مليون نهاية الربع الرابع 2016.