الكشف عن آليات جديدة لدعم توطين الوظائف وإبطاء خروج السعوديين من سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم خطط توطين الوظائف؛ وذلك من خلال آليات جديدة.

حيث تشتمل هذه الآليات على إلزام المنشآت بضرورة إبلاغ الوزارة قبل 60 يومًا من حالات الفصل الجماعي؛ وذلك بهدف إبطاء خروج السعوديين من سوق العمل.

وعن برنامج العمل عن بعد، فهو يستهدف توفير 141 ألف وظيفة بحلول 2020، ويتضمن ” العمل من المنزل أو مركز عمل عن بعد، أو مركز تعهيد أعمال ” .

وجاء ذلك على خلفية التعديلات الأخيرة في مواد نظام العمل، التي أدت إلى توسع المنشآت في حالات الفصل الجماعي بدعاوى مختلفة، منها تراجع النشاط وضعف الكفاءة.