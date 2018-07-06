‏الاستعداد لانطلاق مسير المشي الجبلي بميسان لاستكشاف خبايا جبل ” إبراهيم ” ببني مالك

عقال المالكي(صدى):

الشباب السعودي ليسوا بمعزل عن تحقيق الإنجازات واكتساب الخبرات ، فقد تعاظمت لديهم ثقافة التحدي ,حيث يستعد أكثر من 700 شاب من مختلف الأعمار، لصعود قمة جبل (إبراهيم) والذي يعد أعلى قمة في منطقة الحجاز.

‏ حيث تحتضن بني مالك التابعة لمحافظة ميسان اشهر جبال جزيرة العرب المسمى(جبل إبراهيم) أو ما يسمى بالجبل الأبيض ، والذي يعد معلما تاريخياً وسياحيا تقصده قوافل السياح والباحثين عن المعرفة التاريخية والجغرافية، خاصة وانه يشتمل على معالم طبيعية وسياحية تعد نادرة التكون، كما يتواجد عدد من النقوش على واجهات الصخور والتي تدل على عراقة الماضي ، كذلك يتميز (جبل إبراهيم) بوجود عدد ضخم جداَ من الهِضاب (المغَارات) والكهوف المظلمة والقابعة تحت الصخور والتي لم تكتشف بعد, ووجود عدد من عيون المياه الجارية على مدار العام والتي تشكلت عبر ملايين السنين.

‏وتكمن صعوبة تسلق قمة جبل إبراهيم في شدة الانحدار ووصول درجة الحرارة إلى تحت الصفر خاصة في اليل.

‏ويبلغ ارتفاع جبل ( إبراهيم ) أكثر من 1600 متر عن سطح البحر ويتكون من الصخور الجرانيتية البالغة الضخامة التي تشق عنان السماء بطولها .

‏وقد عقدت اللجنة التنفيذية لفعالية المسير الجبلي ( الهايكنج) الأول لمحافظة ميسان يوم الثلاثاء الماضي اجتماعها التحضيري برئاسة محافظ ميسان الأستاذ /عبدالله الفيفي وبحضور مدير الدفاع المدني العقيد/ فيصل الجودي ورئيس مركز القريع بني مالك الأستاذ/ محمد الحكمي والدكتور سعود المالكي المشرف الفني على الفعالية. والتي أقرت انطلاق المسير الجبلي الاول لمحافظة ميسان غرة ذي القعدة بمركز القريع بني مالك كما تم مناقشة خطة العمل وتوزيع اللجان المنظمة للمسير .

‏من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمسير الجبلي رئيس مركز القريع بني مالك الأستاذ / محمد بن مسعد الحكمي في تصريح خاص لـ ( صدى) أن هذه الفعالية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى محافظات منطقة مكة المكرمة والتي حظت بموافقة كريمة ودعم من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير/ خالد الفيصل .

‏وبين الحكمي أن الهدف من أقامه هذه الفعالية تشجيع وتأهيل الشباب السعودي على هذه الرياضة الجميلة للمشاركة في المحافل الدولية والاقليمية, كما أنه فرصة لاستغلال أوقات فراغ الشباب بعمل إيجابي يبرز ما تحظى به المنطقة من مقومات أثرية وسياحية وبيئية والتعرف على مفردات الطبيعة البكر من أشجار ونباتات برية وغرس مفهوم المحافظة على البيئة لدى المشاركين.

‏ وثمن رئيس اللجنة المنظمة ما يحظى به المسير الجبلي الأول بميسان من دعم من سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير/عبدالله بن بندر ومن هيئة الرياضة والشباب والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومتابعة مستمرة من محافظ محافظة ميسان الأستاذ/ عبدالله الفيفي والمراكز التابعة للمحافظة .

‏وشكر الأستاذ/ محمد الحكمي في ختام حديثه جميع العاملين في اللجنة المنظمة واللجنة الفنية وجميع القطاعات الحكومية المشاركة والداعمة لهذه الفعالية والشركات والمؤسسات وكل من شارك ودعم هذه الفعالية التي نتمنى لها النجاح .